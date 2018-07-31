الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم 6 منازل غرب بيت لحم

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم 6 منازل في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة عين جويزة شمال القرية، وقامت بتسليم أصحاب 6 منازل إخطارات بهدمها بحجة عدم الترخيص.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال سلم أيضا أصحاب المنازل المخطرة بالهدم بلاغات لمراجعة بلدية القدس، من أجل التحقيق معهم حول كيفية انشاء المنازل.

يشار إلى أن منطقة عين جويزة المحاذية للقدس، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى تصعيد كبير من قبل الاحتلال بحق السكان وممتلكاتهم، ما بين الهدم وإيقاف البناء، وتجريف أراض.