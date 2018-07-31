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فيديو.. وزير الكهرباء: الحكومة تدفع فواتير المساجد والكنائس

محمد شاكر وزير الكهرباء
محمد شاكر وزير الكهرباء
دينا النجار
نشر فى : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 1:27 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 1:27 ص
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على تبعية فواتير المساجد الأهلية والكنائس لموازنة المحليات، قائلًا إنها مسؤولة عن دفع استهلاك دور العبادة، بخلاف مسؤولية وزارة الأوقاف عن دفع الفواتير الخاصة بالمساجد التابعة لها.

وأضاف «شاكر»، في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أنه تم طرح كمية من العدادات مسبوقة الدفع، والتي تعمل عن طريق الشحن؛ لحل مشكلة الفواتير وقراءة العدادات، متابعًا أنه سيتم طرح 250 ألف عداد ذكي؛ للحد من سرقة الكهرباء، بحلول العام المقبل.

وأوضح أن هناك إجراءات مشددة من خلال شرطة الكهرباء، ومنح بعض العاملين في الوزارة سلطة الضبطية القضائية؛ لضبط الخارجين عن القانون والحد من سرقات الكهرباء، لافتًا إلى تحصيل 2.5 مليار جنيه سنويًا من سرقات الكهرباء، والغرامات على مخالفات العدادات.

وتابع أن هناك 20 ألف محصل وقارئ للعدادات على مستوى الجمهورية، وهناك عجز في العمالة، موضحًا أن الوزارة لن تتمكن من فتح تعينات جديدة، نظرًا لتحويل المنظومة إلى منظومة تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل خلال السنوات المقبلة.


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