وزير الطيران المدني: نعمل على تطوير إجراءات وتقنيات استخدام المجال الجوي المصري

تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، مبنى سلطة الطيران المدني، وكان في استقباله الطيار سامح الحفني، رئيس السلطة.

وخلال الجولة تفقد وزير الطيران كافة الإدارات العاملة بسلطة الطيران المدني، والتي شملت العمليات الجوية وصلاحية الطائرات والإجازات والأهليات وقياسات الملاحة الجوية وسلامة مقاييس المطارات.

واستمع سيادته لشرح تفصيلي من رئيس السلطة عن طبيعة العمل الذي يتم بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" من تحديد سياسة النقل الجوي والإشراف على تطبيقها، وإصدار دليل الطيران المدني، وإعلانات الطيارين، والخرائط الملاحية وغيرها من النشرات والإحصاءات المتعلقة بالطيران المدني.

وتابع "الحفني" الحديث عن مهام وأنشطة السلطة فتصدر شهادات الصلاحية والتسجيل للطائرات، ووضع الأنظمة الخاصة برسوم الطيران، ومنح تراخيص المطارات وتشغيلها.

كما تفقد وزير الطيران، غرفة إدارة الأزمات بالسلطة، وأصدر سيادته التعليمات بضرورة تطوير الغرفة طبقا لأحدث النظم العالمية لمواجهة الأزمات الطارئة وكيفية التعامل معها ووضع الحلول المناسبة، وكذا تعرف سيادته على آلية التنسيق بين الغرفة والمطارات المصرية ومتابعة سير العمل بها.

وفي نهاية الجولة وجه وزير الطيران بضرورة تحقيق أعلى معدلات السلامة الجوية والأمن بشركات الطيران والمطارات المصرية لدعم صناعة النقل الجوي في مصر، كما شدد سيادته على أهمية الرقابة على عمليات التأمين والجودة وتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة في أداء شركات الطيران العاملة سواء المصرية أو الأجنبية بالإضافة إلى تطوير إجراءات استخدام المجال الجوي المصري والتقنيات المساعدة بما لا يخل بالاتفاقيات الدولية.