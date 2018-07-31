الأهلي يحدد منتصف أغسطس للسفر إلى تونس

حدد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم 15 أغسطس المقبل موعدًا للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي يوم 17 من الشهر ذاته في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعود بعثة فريق الكرة من برج العرب بالإسكندرية يوم ١٣ أغسطس عقب انتهاء مباراة الفريق في البطولة العربية أمام النجمة اللبناني، على أن تتوجه البعثة من مطار القاهرة فجر يوم ١٥ إلى تونس.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم١٧أغسطس المقبل على ملعب الأخير. وكان الأهلي قد عاد للقاهرة فجر أمس، الاثنين، بعد العودة من بتسوانا، حيث فاز بهدف نظيف على تاونشيب في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.