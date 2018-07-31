بسمة لـ«الشروق»: فخورة باختيار فيلم «بعلم الوصول» للمشاركة فى مهرجان فينسيا

قالت الفنانة، بسمة، إنها سعيدة جدا وفخورة بمنافسة فيلمها الجديد «بعلم الوصول» على جوائز ورشة «فاينال كات» فى مهرجان فينسيا السينمائى الدولى، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر المقبل.

وأكدت بسمة فى تصريح لـ«الشروق»، أن مجرد اختيار الفيلم للمشاركة فى مهرجان فينسيا شىء مشرف، لأن «فينيسيا» من أعرق وأهم المهرجانات، ويدقق جدا فى اختيار كل الأفلام المشاركة من كل أنحاء العالم.

وتمنت بسمة، أن يفوز الفيلم بالجائزة؛ لأنه منخفض التكلفة، وبالتالى ستفرق مع صناعه فى المراحل النهائية للفيلم.

وأوضحت بسمة، أن الفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، فى أولى تجاربه الإخراجية، وتم تصويره بطريقة مستقلة، بمعنى أن الفيلم ملك صنّاعه، تم تنفيذه بشراكة لمن يعمل فى التجربة بنسب مختلفة، بالإضافة إلى المنتج محمد حفظى.

وأشارت بسمة، إلى أن هذا الفيلم أقرب لأن يكون فيلما نسائيا، والطريف أن جزءا كبيرا من فريق العمل، من النساء، لدرجة أن البعض سيتعجب أن رجلا هو الذى كتب السيناريو، لأن الفيلم متعمق فى أحاسيس المرأة بشكل كبير جدا، فأحداثه تدور حول حالة نفسية لامرأة، تصاب بالاكتئاب لمرورها بأزمة نفسية فى صغرها، ثم تزيد هذه الحالة بعد إنجابها طفلا، ولكن ظروفها تجبرها على التخلص من حالة الاختباء خلف زوجها، للتعامل مع الحياة، وأن تعيش إنسانة طبيعية.

ورغم أن قناعة بسمة، أن طبيعة الفيلم مختلفة، فإنها تمنت فى الوقت نفسه أن يحقق نجاحا جماهيريا عند عرضه تجاريا.

كانت الفنانة بسمة شاركت فى المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا عام 2009، بفيلم «المسافر» من تأليف وإخراج أحمد ماهر، وبطولة الفنان العالمى الراحل عمر الشريف، بالإضافة إلى الفنانين خالد النبوى، وسيرين عبدالنور، وشريف رمزى.

وتدور أحداث «المسافر» حول ثلاثة أيام فى سنوات مختلفة من خلال عامل بريد، حيث يرصد الفيلم التغييرات التى يتعرض لها خلال هذه السنوات المختلفة فى ظل المناخ السياسى والاجتماعى.

يذكر أن مسلسل «اختفاء»، كان آخر أعمال الفنانة بسمة، وعرض فى رمضان الماضى، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب الفنانة نيللى كريم، والفنان هشام سليم.