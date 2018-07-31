إنقاذ 543 شخصا تقطعت بهم السبل بعد زلزال مدمر في إندونيسيا

ذكر مسؤول إندونيسي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنقاذ 543 شخصا على الأقل من محيط بركان جبل ماونت رينجاني في جزيرة لومبوك الإندونيسية، بعد أن تقطعت بهم السبل بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن زلزال مدمر.



وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن 16 شخصا على الأقل قتلوا بسبب الحطام المتساقط كما أصيب أكثر من 350 بجروح معظمهم بجروح خطيرة بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة يوم الأحد.



وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوجروهو إن هناك 189 أجنبيا بين المتنزهين الذين تم انقاذهم من قبل فريق يضم مدنيين وجنودا وشرطة يوم الاثنين.



وأضاف: "كانوا جميعا آمنين وسالمين".



وتم العثور على ستة متسلقين آخرين وجثة واحدة في الجبل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، مع استمرار جهود الإنقاذ.



وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحزام النار بالمحيط الهادئ، المعروف بالزلازل المتكررة والثوران البركاني. وتضم البلاد حوالي 130 بركانا نشطا.