الثلاثاء 31 يوليو 2018 12:24 م القاهرة القاهرة 34.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

وزير التعليم العالي يرسل برقية شكر لـ«السيسي» نيابة عن المجتمع الجامعي

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي
كتب - هاني النقراشي:
نشر فى : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 12:08 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 يوليو 2018 - 12:08 م

أرسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، باسم أسرة المجتمع الجامعي، رؤساء الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، برقية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاجتماعه التاريخي بالمجلس الأعلى للجامعات، وتشريفه بالحضور والرعاية للمؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة وتكريمه الطلاب المتفوقين والمبتكرين وتقديره لعطاء الجامعات المصرية في خدمة الوطن، وإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واهتمامه البالغ بتطوير التعليم وبناء شخصية المواطن المصري، على كافة المستويات.

وأضافت الوزارة، في بيان، «ويقدر المجتمع الجامعي له هذا الدور الوطني الخالد ويعاهدونه على استمرار كافة الجامعات المصرية في تطوير التعليم وبناء شخصية المواطن المصري حتى يتحقق المستوى العالمي للتعليم العالي في مصر».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك