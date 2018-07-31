وزير التعليم العالي يرسل برقية شكر لـ«السيسي» نيابة عن المجتمع الجامعي

أرسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار، باسم أسرة المجتمع الجامعي، رؤساء الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، برقية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاجتماعه التاريخي بالمجلس الأعلى للجامعات، وتشريفه بالحضور والرعاية للمؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة وتكريمه الطلاب المتفوقين والمبتكرين وتقديره لعطاء الجامعات المصرية في خدمة الوطن، وإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واهتمامه البالغ بتطوير التعليم وبناء شخصية المواطن المصري، على كافة المستويات.

وأضافت الوزارة، في بيان، «ويقدر المجتمع الجامعي له هذا الدور الوطني الخالد ويعاهدونه على استمرار كافة الجامعات المصرية في تطوير التعليم وبناء شخصية المواطن المصري حتى يتحقق المستوى العالمي للتعليم العالي في مصر».