قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة لم ترفع الدعم الكلي عن الكهرباء، موضحًا أن تكلفة دعم الكهرباء للمستهلكين في المنازل 46 مليار جنيه سنويًا.



وأضاف «شاكر»، في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أنه لا علاقة لزيادة أسعار الكهرباء بقرض صندوق النقد الدولي، متابعًا: «إصلاح القطاع يتطلب إعادة هيكلة للأسعار؛ لتطوير وإنشاء شبكات جديدة، وصيانة الشبكات القديمة، والتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء منذ يونيو 2014».



وأوضح أن الكهرباء تعد ثروة قومية وبدونها لا يمكن ضخ استثمارات جديدة أو حتى استمرارية المشروعات الصغيرة مثل الحرف اليدوية والورش الصناعية، متابعًا أن الوزارة تنتج 176 مليار كيلو وات في الساعة ولديها عجز 37 مليار جنيه.



