محافظ الإسكندرية: مد سداد رسوم فحص طلبات تقنين أراضي الدولة لـ20 أغسطس

اجتمع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، مساء الإثنين، بلجنة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات فيما يختص بطلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، حيث تم مد مرحلة سداد رسوم الفحص إلى يوم 20 أغسطس تسهيلا على المواطنين.



وخلال الاجتماع، كلف المحافظ لجنة التقنين بعمل بيان أسبوعي يحدد عدد الطلبات الفحص والمعاينة وعدد الطلبات التي قبلت، وقد تم استعراض آخر مستجدات المتعلقة بمنظومة التقنين، حيث وصل عدد طلبات تسديد رسوم الفحص هذا الأسبوع إلى 184 حالة، ووصل عدد الطلبات التي تم فحصها بالفعل هذا الأسبوع 451 حالة من إجمالي 1045 حالة، كما تم قبول عدد 265 طلبا هذا الأسبوع من إجمالي 719 طلبا، كما تمت معاينة 31 طلبا هذا الأسبوع وتم تسعير 19 هذا الأسبوع.



وشدد المحافظ على اللجنة بضرورة وضع جدول زمني محدد للانتهاء من تسعير الأراضي، مؤكدًا أن رؤساء الأحياء والجهات أصحاب الولاية عليهم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أراضي أملاك الدولة المستردة والتنسيق مع مديرية الأمن لعدم معاودة التعديات مرة أخرى عليها، واتخاذ إجراءات وقائية لحماية تلك الأراضي.