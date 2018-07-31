قال المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن القوات المسلحة الليبية لا ترغب في دخول العاصمة طرابلس بالقتال، مضيفًا أن الجيش لا يرغب بوجود قتال حول المدينة فضلًا عن داخلها.

وأضاف «المسماري»، في تصريحات لبرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن مدينة طرابلس يسكنها أكثر من 2 مليون نسمة وبها كثير من المقيمين الأجانب وتضم كافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى نية الجيش بدخول طرابلس فاتحين وليس مقاتلين، على حد تعبيره.

وأوضح أن القيادة العامة للقوات المسلحة ستضع خطة مناسبة ذلك، متابعًا: «القائد العام خليفة حفتر، عادة لا يعطينا تفاصيل العمل الذي سنقوم به، ونفاجأ في أي ساعة بأن العمل قد تم كالبرق الخاطف».

وأكد أن طرابلس، موجودة على أجندة القوات المسلحة، قائلًا: «هي العاصمة».

وأشار إلى سيطرة الإرهاب على مدينة مصراته مثل مدن ليبية أخرى، وأقامت المليشيات فيها معسكرات واستغلال ميناء ومطار المدينة في نقل العناصر الإرهابية والأسلحة، إلا أن الوطنيين في المدينة سينتفضون كما انتفض أهالي بنغازي ودرنة وأجدابيا.

يذكر أن العاصمة الليبية طرالبس، تسيطر عليها عدة مليشيات، والمدينة هي مقر حكومة الوفاق الوطني التابعة للمجلس الرئاسي الذي يترأسه فايز السراج، والتي تشكلت بناء على اتفاق الصخيرات الموقع في نهاية عام 2015.