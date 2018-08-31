كبير مفاوضي بريطانيا يرى منتصف أكتوبر موعدا نهائيا لإبرام اتفاق «بريكست»

قال دومينيك راب كبير المفاوضين البريطانيين في محادثات «بريكست»، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ما زالا يهدفان إلى جعل منتصف أكتوبر موعدا نهائيا لإبرام اتفاق يتيح تحولا سلسا لدى خروج بريطانيا من التكتل في مارس المقبل.

وأدلى راب بهذه التصريحات في بروكسل، حيث التقى بنظيره الأوروبي ميشيل بارنييه. وأشار كل منهما إلى التقدم المحرز على جبهات معينة، مثل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون. لكنهما اعترفا بأن القضايا الكبرى ما زالت دون حل.

ويتزامن منتصف أكتوبر مع عقد قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في 18 من ذلك الشهر. وقال راب إنه "واثق، إن لم يكن أكثر ثقة"، أنهم سيصلون إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، رغم أنه رفض إعطاء احتمالات.

وكان بارنييه أكثر حذرا بشأن الجدول الزمني. وقال إن الجانبين سيحتاجان إلى اتفاق بحلول شهر نوفمبر على أقصى تقدير إذا كان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 29 مارس 2019. وقد يتطلب ذلك عقد قمة خاصة.