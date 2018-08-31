أربعة مرشحين لجائزة مدرب الشهر في البريميرليج

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أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عن الأسماء المرشحة لجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس الحالي.

وتم اختيار أربعة مدربين "الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، والإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، والإسباني خافي جارسيا مدرب واتفورد، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو مدرب توتنهام".

واستطاع يورجن كلوب قيادة الريدز لتحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية، ولم تستقبل شباكه أى هدف ليتصدر جدول ترتيب البريميرليج.

وقاد ماوريسيو بوتشيتشينو توتنهام لتحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية خارج أرضة، فيما استطاع خافي جارسيا قيادة واتفورد أيضا للفوز في الثلاث مباريات.

وحصد ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لتشيلسي الفوز أيضا في الثلاث مباريات، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول.