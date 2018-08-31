روسيا: اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك «عملية إرهابية»

قالت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الجمعة، إن اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك، ألكسندر زاخارتشينكو، عملية إرهابية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل رئيسها، ألكسندر زاخارتشينكو، بعملية اغتيال نُفذت اليوم الجمعة، عن طريق تفجير استهدفه في مقهى «سيبار»، وسط مدينة دونيتسك.

يذكر أن جمهورية دونيتسك الشعبية هي جمهورية معلنة من طرف واحد في 7 أبريل 2014، في مدينة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا.

وذكرت وكالة "إنترفاكس"، نقلا عن مسؤول في أجهزة الأمن بدونيتسك، أنها احتجزت عددا من المشتبه بهم في تنفيذ عملية اغتيال زاخارتشينكو.

وأوضح المسؤول أنه تم القبض على عدة أشخاص وصفهم بأنهم من "المخربين الأوكرانيين" بالإضافة إلى أفراد مرتبطين بهم يشتبه بتورطهم في التفجير.