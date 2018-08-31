شباب السلة يواجهون رواندا في ربع نهائي تصفيات المونديال

يواجه المنتخب الوطني للشباب لكرة السلة تحت 18 عاما، نظيره الرواندي ثالث المجموعة الثانية ، اليوم الجمعة، وذلك ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشباب 2019، والمقامة حاليًا بباماكو عاصمة مالي .

وكان شباب الفراعنة حققوا فوزا ثمينًا على المنتخب الأوغندي، بنتيجة 27-41 ، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات البطولة أفريقيا، وذلك بعدما نجح في الفوز على ليبيا في الجولة الأولى بنتيجة 115-38، والفوز على غينيا في الجولة الثانية، بنتيجة 111-61. قبل الخسارة أمام مالي في الجولة الثالثة بنتيجة 47-93، وفاز في الجولة الرابعة أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 68-66.

وتأهل الفراعنة الى دور الـ8 من البطولة بعدما احتلوا وصافة المجموعة الأولى خلف منتخب مالي صاحب الأرض والعلامة الكاملة .

ويشارك بجانب مصر في البطولة 10 منتخبات " مالي، الجزائر، أنجولا، الكونغو الديمقراطية ، غينيا، رواندا، السنغال، تونس وأوغندا".

وتقام المباريات بدور الـ 8 بنظام خروج المغلوب مباشرة، على أن يتأهل فقط الأول والثاني لمونديال الشباب تحت 19 سنة.

ويشارك المنتخب المصري في هذه البطولة بـ12 لاعبا " كريم حاتم، مؤمن موسى، معاذ أيمن، سيف صلاح، أدهم الصباغ، عبد الرحمن سمير، يوسف المعداوي، ياسين أسامة، زياد صقر، عمر طارق، محمود نور الدين، إبراهيم هشام".

ويقود المنتخب فنيا، رفيق يوسف الذي تولى تدريب المنتخب الوطني خلفا لأحمد مرعي المدرب السابق لشباب السلة.