قام الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال الإنجليزي بالرد على أحد الهواتف المحمولة ، التي كانت أمامه أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجانرز ضد كارديف سيتي، التي ستقام مساء الأحد المقبل على ملعب "كارديف" ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي قد قام بالرد على أحد هواتف الصحفيين، الذي كان أمامه، لتسجيل حديثه عن المباراة، التي جمعت المان يونايتد بفريق ليفربول، في الجولة الـ21 من البريمييرليج.

وسأل مورينيو عن صاحب الهاتف، وطلب من المتصل أن ينتظر حتى يعطيه للصحفي، وأعتذر الأخير للمدرب البرتغالي عن ما حدث.

ورد إيمري على أحد هواتف الصحفيين المتواجدين في المؤتمر الصحفي، بعدما توقف عن الإجابة على أحد الأسئلة قائلا: "أنا لا أعرف من هو، لكني سأقوم بالرد عليه".

وقال مدرب المدفعجية عقب الرد على الهاتف: "صباح الخير.. أنا أوناي إيمري.. كيف حالك.. نحن نعمل الآن".

ويحل الجانرز صاحب المركز التاسع برصيد 3 نقاط في جدول الترتيب، ضيفا ثقيلا على فريق كارديف سيتي صاحب الترتيب الـ15 برصيد نقطتين في نفس الجدول، مساء السبت المقبل في رابع مبارياته بالبريمييرليج.