ميركل تختتم جولتها الأفريقية بزيارة نيجيريا

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تختتم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، جولتها في غرب أفريقيا بزيارة نيجيريا.

ومن المقرر أن تجري ميركل محادثات مع الرئيسي النيجيري محمدو بوهاري حول الهجرة ومكافحة أسباب اللجوء والوضع الأمني الهش في البلاد.

وتستهل ميركل زيارتها لنيجيريا بإجراء محادثات صباح اليوم، مع رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) جان-كلود برو، حول وضع التعاون الإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المتطرفة تهدد الأمن شمالي نيجيريا. ولقي 20 ألف شخص على الأقل حتفهم في هجمات نفذتها الجماعة منذ عام 2009. وفر نحو 5ر2 مليون فرد من العنف الذي تشهده المناطق الواقعة شمال شرقي البلاد.

وتعتبر نيجيريا من الدول الرئيسية التي يفد منها مهاجرون إلى أوروبا وألمانيا عبر طرق البحر المتوسط الرئيسية الموصلة إلى إيطاليا.

ويعيش في ألمانيا حاليا نحو 8600 طالب لجوء نيجيري مرفوض طلبات لجوئهم ويتعين عليهم مغادرة البلاد، ذلك إلى جانب أكثر من 20 ألف نيجيري تنظر المحاكم في طعونهم على قرارات رفض طلبات لجوئهم الصادرة من الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين. وتتوقع مصادر في الحكومة الألمانية أن يتم إلزام غالبية هؤلاء الأفراد بمغادرة البلاد في غضون العامين المقبلين.

وتبلغ نسبة قرارات الموافقة التي تمنحها الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللائجين لطالبي لجوء منحدرين من نيجيريا نحو 15%.

وبدأت ميركل جولتها الأفريقية يوم الأربعاء المقبل، وشملت السنغال وغانا.