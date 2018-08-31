الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة «مسيراتنا مستمرة»

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة، للمشاركة، اليوم الجمعة، في فعاليات جمعة «مسيراتنا مستمرة» ضمن الجمعة الـ 23 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "مسيراتنا مستمرة"، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وطالبت الهيئة المواطنين، بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة، ورفضًا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.