هتفت الجماهير وأطلقت الألعاب النارية مع تحول العداء الجامايكي يوسين بولت إلى لاعب كرة قدم، وذلك خلال أول مباراة احترافية يخوضها اللاعب، في أستراليا اليوم الجمعة.

وشارك بولت، الذي يخوض فترة تجريبية مع فريق سنترال كوست مارينرز منذ الأسبوع الماضي، للمرة الأولى أمام فريق هاو في حضور أكثر من عشرة آلاف مشجع.

وقال بولت :"كان شيئا جيدا. كان مثلما توقعته. أعطاني الجمهور حافزا كبيرا".

A moment in sporting history is made. @usainbolt, the footballer, steps onto the pitch in Yellow & Navy. ⚡️ #CCMFC #ALeague pic.twitter.com/3j9ZuEvTsf — Central Coast Mariners (@CCMariners) August 31, 2018

وشارك بولت في المباراة وعلى وجهه ابتسامة في الدقيقة 71، وهو يرتدي قميصا يحمل رقم 95 بالإضافة إلى قفاز أسود، بعدما هتفت الجماهير "نريد بولت".

وكان فريق مارينرز سجل كل أهدافه في المباراة التي انتهت 6 / 1 قبل أن يشارك بولت في المباراة كجناح أيسر.

وكان في استقبال بولت، الفائز بثماني ميداليات أولمبية وبطل العالم 11 مرة، هتافات كبيرة من الجماهير وألعاب نارية.

وابتسم بولت مرة أخرى، عندما جاءت أول لمساته في المباراة غير متقنة.

لم يكن بولت ماهرا للغاية، ولكنه تمكن من مراوغة مدافع هنا وهناك.

وكان بولت بطيئا للغاية، حيث فشل اللاعب في اللحاق بتمريرة عرضية كانت سهلة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وبعدها بثوان كانت لديه فرصة أخرى أنقذها احد المدافعين.

وعقب نهاية المباراة، صافح بولت زملائه بالفريق وبالفريق المنافس، قبل أن يتوجه لتحية الجمهور من خلال التصفيق بيديه من فوق رأسه.

وقدم الجمهور الكبير، الذي كان أغلبه من الأطفال والمراهقين، التحية له.

وقال بولت :" أعتقد أن جاهزيتي البدنية أفضل مما كانت عليه في الأسبوع الأول منذ قدومي هنا. أنا شاكر لمارينرز لمنحي هذه الفرصة".

وأضاف بولت أنه قد يحتاج لأربعة أو خمسة أشهر ليكون جاهزا بدنيا.

وتابع :"حاليا، أنا أحاول أن اعتاد على الزملاء إنها لحظة رائعة، للدخول إلى أرضية الملعب ولعب كرة القدم بشكل احترافي".

وأكمل :"اللاعبون تقبلوني للغاية، ويحاولون تعليمي أشياء في التدريبات، ويشجعوني للارتقاء بمستواي".

وفي الشوط الثاني، قام بولت بالاحماء لمدة عشر دقائق، في الوقت الذي وصل إليه بعض المشجعين لتحيته ومصافحته، قبل أن يشارك في المباراة.