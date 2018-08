هتفت الجماهير وأطلقت الألعاب النارية مع تحول العداء الجامايكي يوسين بولت إلى لاعب كرة قدم، وذلك خلال أول مباراة احترافية يخوضها اللاعب، في أستراليا اليوم الجمعة.

وشارك بولت، الذي يخوض فترة تجريبية مع فريق سنترال كوست مارينرز منذ الأسبوع الماضي، للمرة الأولى أمام فريق هاو في حضور أكثر من عشرة آلاف مشجع.

وقال بولت :"كان شيئا جيدا. كان مثلما توقعته. أعطاني الجمهور حافزا كبيرا".

A moment in sporting history is made. @usainbolt, the footballer, steps onto the pitch in Yellow & Navy. ⚡️ #CCMFC #ALeague pic.twitter.com/3j9ZuEvTsf