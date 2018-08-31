وفاة المطرب التونسي حسن الدهماني في حادث سير

توفي المطرب التونسي حسن الدهماني، أحد أبرز الأصوات العربية المؤدية للأغاني الطربية والكلاسيكية، في حادث سير خلال طريقه ليل الخميس لإحياء حفل بمدينة مكثر التابعة لولاية سليانة.



ونعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية الفنان الراحل، في بيان قالت فيه: ''توفي (الدهماني) وهو في طريقه إلى أداء واجب فني. توفي في حادث أليم وهو يستعد لإدخال السرور والبهجة على عائلات تونسية كانت تنتظره ليسمعها نغما وطربا وجمالا. فكان الموت أسبق".



وأنتج الدهماني ولحن العديد من الألبومات لكن ذاع صيته في تونس والوطن العربي بأدائه المميز لأغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والمطرب الراحل وديع الصافي وترديده للمواويل اللبنانية.