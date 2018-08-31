ميركل تؤيد إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تأييدها لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل اليوم الجمعة، في ختام جولتها بغرب أفريقيا عقب محادثات مع الرئيس النيجيري محمدو بوهاري في العاصمة النيجيرية أبوجا: "أنا شخصيا أعتقد أن الأمر يمثل أولوية عالية"، موضحة أنه لم يصوت من قبل مثل هذا العدد من المواطنين في أوروبا في استطلاع على الإنترنت.

وذكرت ميركل أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يسترشد بهذا الاستطلاع عند اتخاذ قراره في هذا الشأن، وقالت: "أتطلع لأن تأخذ المفوضية الأوروبية هذا التصويت على محمل الجد".

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أعرب عن تأييده لإلغاء التوقيت الصيفي في الاتحاد، وقال في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم: "المواطنون يريدون ذلك، فسنفعل ذلك"، موضحا أن الأمر يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد على مقترح من المفوضية الأوروبية لقانون يقضي بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي.

وبحسب البيانات الرسمية، أعرب 84% من إجمالي 4.6 مليون مواطن في أوروبا شاركوا في الاستطلاع عن تأييدهم لإلغاء التوقيت الصيفي في الاتحاد الأوروبي.

ويُطبق التوقيت الصيفي في ألمانيا منذ عام 1980. ومنذ عام 1996 صار يطبق في كافة دول الاتحاد الأوروبي، حيث يجرى تقديم التوقيت لساعة في آخر يوم أحد من شهر مارس، ثم يتم إعادة التوقيت إلى وضعه السابق في آخر يوم أحد من أكتوبر.

ويهدف التوقيت الصيفي في الأساس إلى الاستفادة من ضوء النهار على نحو أفضل، وبالتالي توفير الطاقة، إلا أن هناك خلافا حول الاستفادة الفعلية من هذا الأمر.