«التعليم» تعقد اجتماعا لوضع آليات تطبيق النظام الجديد

اجتمعت، اللجنة الفنية المشكلة لوضع آليات تطبيق النظام الجديد، أمس الخميس، برئاسة الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، والدكتورة دينا البرعي، مستشار الوزير للتقويم والامتحانات، وذلك لبحث آليات تطبيق النظام الجديد، بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي، للعام الدراسي الجديد 2018 /2019.



وأكد حجازي على أن الهدف من الاجتماع وضع آليات تطبيق النظام الجديد بمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الثانوى، مشيرًا إلى أن الاجتماع تطرق إلى مجموعة من المحاور منها بحث صياغة مقترح قرار وزاري بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الأول الابتدائي والذى احتوى في بعض مواده على أن يتم بدء العمل بهذا النظام مع بداية العام الدراسى الجديد، وأيضًا تحديد المناهج الدراسية المقرر تطبيقها، وكذا تحديد من يقوم بتدريسها داخل الحجرات الدراسية، مع التأكيد على عدم تطبيق أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف المقررات المتضمنة بهذا القرار المقترح وعرضه على الوزير لاعتماده.



وأضاف حجازي أن اللجنة اتفقت أيضًا على إعداد صياغة قرار مقترح ومناقشته في الاجتماع القادم خاص بمرحلة رياض الأطفال.



وأما بالنسبة لآليات تقييم الطلاب في الصف الأول الثانوي، فقد أكد حجازى أن اللجنة ناقشت كيفية تقييم الطلاب في ضوء النظام الجديد وعدد التقييمات المحددة للطلاب في كل فصل دراسي وآليات التطبيق.



وأعلن أنه في ضوء ما صدر من تكليفات باجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والذي عقد بتاريخ 16/8/2018 فقد قامت اللجنة بمناقشة ودراسة نظام التقييم بالصفوف الدراسية من الثاني الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، بما يراعي إعطاء وزن أكبر للمهام الفردية والجماعية والعروض الشفهية.



حضر الاجتماع أيضا، كل من الدكتورة نيلي الزيات مستشار الوزير للطفولة المبكرة، والدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج، وياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والدكتور حسن فارس، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.