أردوغان: تركيا تحتاج إلى منظومة الدفاع الجوي الروسية إس- 400

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا تحتاج إلى منظومة دفاع جوي روسية وستتسلمها في أقرب وقت ممكن.

وأثار الاتفاق الذي تم إبرامه بين أنقرة وموسكو قلق حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي /ناتو/، وخاصة الولايات المتحدة، التي تمنع تركيا من الحصول على مقاتلات إف- 35 المتقدمة.

وقال أردوغان في حفل تخرج دفعة من الطلاب العسكريين في محافظة "بالق أسير" في شمال غرب تركيا: "تحتاج تركيا أيضا إلى طائرات إف -35، والتي تشارك انقرة في مشروع تصنيعها بالفعل".

وأوضح: "لقد قدمنا حتى الآن مدفوعات بقيمة 900 مليون دولار كجزء من شراكتنا. ونحن بحاجة إلى الحصول على 120 طائرة من طراز إف- 35 بموجب اتفاقنا".

وأضاف أردوغان: "سواء تم تسليمها أم لم يتم، فإن العالم لم يعد يضم دولة واحدة. هناك العديد من البدائل لهذه [الطائرات]"، مضيفا أن تركيا يمكنها كذلك أن تنتجها محليا.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب خلافاتهما حول الحرب في سورية، وقرار أنقرة شراء نظام إس- 400، وإدانة موظف سابق في بنك "خلق بنك" (بنك الشعب) التركي، في نيويورك لخرقه العقوبات الأمريكية على إيران، ومنع تسليم طائرات إف- 35 المقاتلة، وسجن القس الأمريكي اندرو برونسون الذي تتهمه انقرة بالتجسس والتعاون من منظمات ارهابية.

وأشار أردوغان إلى أن: "لم تشهد أي دولة أخرى (سوى تركيا) نفس المستوى من القضايا والإدانات في الولايات المتحدة".

وأكد أردوغان أن "الجهود المبذولة لتركيع تركيا عسكريا واقتصاديا باستغلالها قضية في إزمير كذريعة، (وهي قضية) تتماشى تماما مع القوانين، لا يمكن تفسيرها وفق المنطق"، في إشارة إلى قضية القس أندرو برونسون الموضوع تحت الإقامة الجبرية في محافظة إزمير.