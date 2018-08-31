«الإسكان» تكشف موعد سداد المستحقات المالية للفائزين بالوحدات السكنية في الشيخ زايد

قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة طرحت 57 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع السكن الاجتماعي لمحدودي الدخل في مدينة الشيخ زايد الجديدة.

وأوضح متحدث «الإسكان»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، الإجراءات اللازمة لإنهاء سداد المستحقات المالية للفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعي، مطالبًا المواطنين بالتوجه في 9 من أكتوبر المقبل لبنك التعمير والإسكان فرع الشيخ زايد لاستكمال الإجراءات.

وتابع أنه على المواطن الفائز بالوحدة السكنية التوجه للبنك؛ لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة.

وأكد على تشطيب جميع الوحدات السكنية بالشكل الكامل، فضلًا عن دخول المرافق الأساسية، مضيفًا أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية في المرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط الثلاثاء المقبل.