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محافظ القليوبية: لدينا قصور ونحتاج لإعادة هيكلة لجميع الخدمات

كتب - خالد محمد
نشر فى : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 1:55 م | آخر تحديث : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 1:55 م

قال الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إن محافظة القليوبية بحاجة لإعادة هيكلة لجميع الخدمات.

وأضاف محافظ القليوبية، خلال الاجتماع الذي عقده بحضور وزير الأوقاف، أن المواطن لابد أن يشعر بأن هناك جهودًا صادقة، لتحقيق الأمان، وكل ما يحتاجه المواطن، مشيرًا إلى أنه لابد من تحسين الخدمات لتصل بالشكل الكامل والراقى.

وأكد المحافظ، أن شغله الشغل سيكون الشارع، ومتابعة المدارس، والمستشفيات، والمكتب للإستضافة الضيوف والزيارات الرسمية.

وتابع أنه سيلتقي الإعلاميين مرتين شهريًا؛ لإيصال الحقيقة للمواطن، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكون على قدر العطاء وحل مشاكل المحافظة.


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