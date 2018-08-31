«مستقبل وطن» يبحث حل مشاكل الفلاحين بكفر الشيخ

عقدت أمانة الفلاحين بحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، اجتماعا، مساء الخميس، بمقر الحزب؛ لمناقشة مشاكل الفلاحين بالمحافظة، بحضور الدكتور الغمري الشوادفي، أمين التنظيم، وعز جودة، أمين قطاع الأعمال، ومايسة عبد الجواد، أمينة الفلاحين، وأعضاء أمانة الفلاحين، بمراكز ومدن المحافظة وعدد من أعضاء الأمانات المختلفة.



وتحدث الشوادفي، أمين الحزب عن خطة الحزب خلال الفترة القادمة التي اعتمدها المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، وتم تكليف المحافظات بتنفيذها لمساندة الدولة في مهامها وهي الاهتمام بالقضايا الجماهيرية ومساعدة محدودي الدخل من خلال إقامة معارض للسلع الغذائية والأدوات المدرسية وتنظيم القوافل البيطرية والطبية للكشف عن فيروس «سي» وسرطان الثدي ومساعدة طلبة الجامعات وتسكين الطلبة المغتربين.



وأشارت مايسة عبد الجواد، أمينة الفلاحين، إلى المشاكل التي تواجه مزارعي بنجر السكر ورؤية الحزب في توفير الأسمدة الأزوتية وتسويق المحاصيل الزراعية ومشاكل مياه الري، وكيفية مواجهة ظاهرة حرق قش الأرز بشتى الطرق من خلال توفير أماكن بالمراكز والقرى لتجميع القش والحصول على العائد المادي واستغلال القش فى صناعة علف الحيوان وغيره من الصناعات، بالإضافة إلى توفير المكابس للمزارعين.



كما تحدث أمناء الفلاحين بالمراكز عن معاناة مراكزهم وكيفية وضع الحلول المناسبة لها وأهمها تسويق المحاصيل وتوفير أماكن لعرض المنتجات الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، مبدين تعاونهم فى مواجهة ظاهرة حرق القش ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.