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أليجري: رونالدو غاضب من مودريتش

علي عزيز
نشر فى : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 4:55 م | آخر تحديث : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 4:55 م

أكد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاصب بسبب عدم تتويجه أمس بجائزة أفضل لاعب في اوروبا.

وتوج النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في اوروبا على حساب النجمين محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي و كريستيانو رونالدو المنضم حديثًا إلي يوفنتوس الإيطالي من ريال مدريد.

وحل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، الأمر الذي أثار غضبه، وبرر أليجري غضب رونالدو بأنه أحرز 15 هدفًا في دوري الأبطال الموسم الماضي بينما أحرز مودريتش هدفاً واحداً وكلاً منهما فاز بدوري الأبطال مع مدريد.

وأضاف أليجري أن غضب رونالدو يشكل دافع للنجم البرتغالي ليكمل العمل ويستمر في كونه من أفضل لاعبي العالم.


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