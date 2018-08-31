المعارضة تفجر جسرين قرب إدلب لإعاقة هجوم الجيش السورى

ــ المرصد: الخطوة جاءت بعد رصد مسلحى المعارضة تحركات للقوات الحكومية بالمنطقة

أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان، اليوم، أن فصائل مسلحة من محافظة إدلب بشمال غرب سوريا على تفجير جسرين فى ريف حماة، لاعاقة تقدم قوات الجيش السورى فى حال بدأت هجوما لاستعادة السيطرة على إدلب.

وقال المرصد إن الجسرين يقعان فى محافظة حماة القريبة من إدلب ويربطان بين الاراضى الخاضعة لسيطرة المعارضة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. وأوضح مدير المرصد رامى عبدالرحمن أن «هذا يأتى فى إطار تحصين الفصائل تحضيرا للعملية العسكرية وإعاقة القوات الحكومية من التقدم»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف عبدالرحمن أن «السبب هو أنهم رصدوا دبابات وآليات للقوات الحكومية بالقرب من هذه المنطقة وحركة نشيطة للآليات»، مشيرا إلى أن «الجسرين هما الجسران الرئيسيان ولكن هناك جسرين آخرين».

وأوضح المرصد أن الجسرين يقعان فى منطقة سهل الغاب فى ريف حماة الشمالى الغربى.

ويقول خبراء إن الاراضى الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة فى سهل الغاب الواقعة بين محافظتى إدلب وحماة، قد تكون أحد أهداف هجوم يمكن ان يشنه النظام السورى وحليفته روسيا.

ومنذ أسابيع يحشد الجيش السورى تعزيزات فى محيط إدلب الواقعة على الحدود التركية لا سيما قرب سهل الغاب.

وأكد وزير الخارجية السورى وليد المعلم، أمس، فى موسكو أن «سوريا فى المرحلة الأخيرة لإنهاء الأزمة وتحرير كامل أراضيها من الإرهاب، ولهذا تريد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الاعتداء عليها بهدف عرقلة عملية التسوية السياسية ومساعدة تنظيم جبهة النصرة الإرهابى الذى يسيطر على القسم الاكبر من منطقة إدلب.

من جهة أخرى، أعلن القائد العام للقوات البحرية الروسية، الادميرال فلاديمير كورولوف، قائد المناورات بالمتوسط، عن مشاركة ما مجموعه 26 سفينة حربية، من بينها غواصتان و 34 طائرة، فى المناورات التى سوف تجرى فى البحر المتوسط قبالة السواحل السورية، بدءا من اليوم السبت وحتى الثامن من الشهر الحالى.

وأضاف كورولوف فى مؤتمر صحفى أنه تم الإعلان بشكل مسبق أن المناطق التى ستجرى فيها هذه المناورات خطرة بالنسبة لملاحة السفن والطائرات.

وتأتى المناورات الروسية بعد اعلان روسيا قبل أسبوع أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعدون لشن هجوم على سوريا ردا على هجوم كيميائى تعتزم تمثيله جماعات اسلامية فى ادلب وتحميل القوات السورية المسئولية عنه.