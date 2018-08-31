تعديل وزاري في حكومة النرويج

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أعلنت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج اليوم الجمعة، تعديلا وزاريا، حيث عينت ثلاثة وزراء جدد للزراعة والبترول والطاقة والنقل.

طالت التغييرات أعضاء من الحزب التقدمي الشعبوي اليميني الشريك في ائتلاف ينتمي لتيار يمين الوسط، بقيادة الحزب المحافظ المنتمية إليه سولبرج والذي يضم أيضا الليبراليين.

تولى كيل-بيورج فرايبرج، وهو نائب برلماني، وزارة البترول والطاقة. وكان في السابق وزير دولة في الوزارة.

وحل فرايبرج محل تري سوفيكنس الذي عاد إلى السياسات المحلية في غرب النرويج.

وقالت سولبرج، بعد اجتماع لمجلس الدولة مع الملك هارالد، إن يون جورج دال انتقل من رئاسة وزارة الزراعة لرئاسة وزارة النقل والاتصالات.

وحل دال محل كيتيل سولفيك-أولسون الذي استقال بعد خس سنوات في المنصب لأنه سينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت زوجته وهي طبيبة أطفال على وظيفة في مستشفى في برمنجهام بولاية ألاباما.

وحل بارد أندرا هوكسرود وهو نائب برلماني محل دال في وزارة الزراعة والأغذية.

ورحب هوكسرود بتوليه شؤون الوزارة، بعد يوم من الموافقة على حزمة مساعدات للمزارعين الذين تضرروا جراء الجفاف المستمر منذ فترة طويلة في الصيف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء النرويجية (ان تي بي).