ساترفيلد على رأس المرشحين لمنصب السفير الأمريكى في مصر

قال مسؤولان أمريكيان، أمس الخميس، إن الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد الذي يملك خبرة‭ ‬واسعة في شؤون الشرق الأوسط، يتصدر المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة إلى مصر.

وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن منصب ساترفيلد كأكبر دبلوماسي أمريكي معني بشؤون الشرق الأوسط سينتهي إذا أكد مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح ديفيد شينكر مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. ويتولى ساترفيلد هذه الوظيفة بصفة قائم بالأعمال منذ نحو عام.

ومنصب السفير الأمريكي في مصر خال منذ أكثر من عام، وفقا لوكالة رويترز.

وامتنع البيت الأبيض، الذي يختار سفراء الولايات المتحدة، عن التعليق. وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق أيضا.

وقال مسؤول أمريكي سابق إن ساترفيلد لديه صلات جيدة بمصر حيث شغل في الفترة من 2009 حتى 2017 منصب قائد القوة المتعددة الجنسيات في سيناء المنوطة بمراقبة البنود الأمنية لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

وشغل ساترفيلد من قبل مناصب منها نائب قائد البعثة الأمريكية في العراق وسفير الولايات المتحدة إلى لبنان ومدير شؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي إضافة لعمله في سوريا وتونس والسعودية.