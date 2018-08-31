تقارير: مقتل زعيم انفصالي مؤيد لروسيا في شرق أوكرانيا

أفادت تقارير إعلامية روسية بمقتل زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا اليوم الجمعة.

وقالت قناة "روسيا اليوم" إن ألكسندر زاخارتشينكو، لقي حتفه في عملية اغتيال اليوم عن طريق تفجير استهدفه في مقهى وسط مدينة دونيتسك.

وأضافت نقلا عن مصادر أن زاخارتشينكو فارق الحياة في أحد مستشفيات دونيتسك إثر تعرضه لإصابة فتاكة جراء تفجير هز مقهى "سيبار" وسط المدينة.

وأشارت إلى أن "العملية أسفرت أيضا عن إصابة وزير المالية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر تيموفييف، الذي نقل إلى المستشفى".

يذكر أن جمهورية دونيتسك الشعبية هي جمهورية معلنة من طرف واحد في 7 أبريل 2014، في مدينة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة "إنترفاكس"، نقلا عن مسؤول في أجهزة الأمن بدونيتسك، أنها احتجزت عددا من المشتبه بهم في تنفيذ عملية اغتيال زاخارتشينكو.

وأوضح المسؤول أنه تم القبض على عدة أشخاص وصفهم بأنهم من المخربين الأوكرانيين بالإضافة إلى أفراد مرتبطين بهم يشتبه بتورطهم في التفجير.