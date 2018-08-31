النائبة سوزي ناشد: تغيرات في أخلاقيات المجتمع سبب انتشار التحرش

قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تغييرات في الأخلاقيات شهدها المجتمع المصري، أدت إلى انتشار ظاهرة التحرش بالفتيات.



وأضافت في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس: «كنا زمان نقول عيب، وكان فيه آدب وقيم عامة يجب أن نراعيها، وكان الشباب يدافع عن الفتاة التي تتعرض للمعاكسة، لكن الآن هناك تغير في الآداب والسلوكيات العامة بالمجتمع المصري».



وأشارت إلى محاربة القانون للسلوكيات الخاطئة، إلا أنه لا يمنعها لذلك يجب نشر الوعي، مضيفة أنها تقدمت بمشروع قانون للبرلمان لتغليظ عقوبة جريمة التحرش، لوجود عقوبات ضعيفة حاليًا في قانون العقوبات كالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة بين 3 آلاف و5 آلاف جنيه، للتحرش العادي، بينما الملاحقة والتتبع لها عقوبات أخرى.



وأوضحت أن التحرش يشمل أي نوع من التعرض للفتاة، مشيرة إلى نص القانون الذي يقول أن التحرش هو كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية وإباحية بالإشارة أو القول أو بالفعل.





