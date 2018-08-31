واشنطن: لن نقدم أية مساهمات لمساعدة «الأونروا»

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تقدم أية مساهمات لمساعدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأعلنت «الأونروا»، في منتصف أغسطس الجاري، عن نفاد مواردها المالية في سبتمبر المقبل، موضحة أنها بدأت عملها هذا العام بعجز نصف بليون دولار، بسبب القرار الأمريكي بحجب 500 مليون دولار من ميزانيتها، لكنها استطاعت خلال فترة وجيزة الحصول على 283 مليون دولار منهم، وما زال هناك عجزًا بنحو 217 مليون دولار.