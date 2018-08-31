ميلان ينتزع فوزا صعبا من روما في الدوري الإيطالي 

انتزع ميلان فوزا صعبا، في الوقت القاتل، من ضيفه روما 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي .



وتقدم ميلان بهدف سجله فرانك كيسي في الدقيقة 40 قبل أن يتعادل روما بهدف سجله فيدريكو فازيو في الدقيقة 51 قبل أن يسجل باتريك كوتروني هدف الفوز لميلان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وحصد ميلان أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم وقفز للمركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد روما عند أربع نقاط فقط في المركز السابع.



ولم يخض ميلان مباراته في الجولة الأولى أمام جنوة حيث تم تأجيلها حدادا على ضحايا انهيار جسر في مدينة جنوة، من المقرر ان تقام هذه المباراة بنهاية شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل.



وفي الجولة الثانية خسر ميلان أمام نابولي 2 / 3.



في المقابل استهل روما حملته في هذا الموسم بالفوز على تورينو 1 / صفر ثم التعادل مع أتالانتا 3/3.



وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز السادس ، فيما أنهى روما الموسم الماضي في المركز الثالث.