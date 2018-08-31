ملك البحرين: مصر ستبقى ركيزة أساسية لمنظومة الأمن العربي والإقليمي

أشاد ملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء اليوم الجمعة، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المنامة، التي وصفها بأنه بلد الأخير الثانية، متابعًا أن تلك الزيارة تصب في صالح البلدين.

وأكد العاهل البحريني، بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن مصر ستبقى ركيزة أساسية لمنظومة الأمن العربي والإقليمي.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، جولة خارجية استهلها بالبحرين، ومنها إلى الصين وأوزبكستان، وغادر اليوم الجمعة، من المنامة متوجهًا إلى بكين لحضور المنتدى الصيني الإفريقي.