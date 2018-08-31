الفصائل الفلسطينية تهدد بمهاجمة إسرائيل حال استمرار حصار غزة

• الفلسطينيون يشاركون فى «جمعة مسيراتنا مستمرة».. ووزير إسرائيلى يدعو لتصفية قيادة حماس

توعدت لجان المقاومة فى فلسطين، اليوم، إسرائيل بشن هجمات صاروخية، مؤكدة أن صبرها لن يطول إذا لم يرفع الحصار الإسرائيلى عن غزة، فيما دعا وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بنيت إلى تصفية قيادة حركة حماس.

وقالت اللجان فى بيان مقتضب لها على موقعها الالكترونى إنها «لن تتوانى فى خوض معركة كسر الحصار الصهيونى بجميع الوسائل والإمكانيات من أجل رفع المعاناة عن أهلنا الصامدين فى غزة»،

وأضاف البيان أن «صواريخ ألويتنا المظفرة جاهزة (ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكرى لها) لتطال جميع الأهداف الصهيونية على امتداد أرض فلسطين المحتلة».

ويعانى نحو مليونى فلسطينى فى غزة من أوضاع غاية فى الصعوبة بسبب الحصار الإسرائيلى المشدد المفروض عليهم منذ نحو 13 عاما.

فى المقابل، دعا وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بنيت إلى تصفية قيادة حركة «حماس» فى غزة وتدمير قدراتها الصاروخية ونزع سلاحها.

ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، عن بنيت قوله «ينبغى علينا تصفية قيادة حركة حماس وتدمير نظام إنتاج الصواريخ التابع للحركة».

وأضاف «أنا أؤيد القضاء على قيادة حماس وأن نفعل ما قمنا به فى الضفة الغربية»، فى إشارة إلى اعتقال واغتيال قادة حماس بمن فيهم نواب المجلس التشريعى الفلسطينى.

إلى ذلك، شارك الفلسطينيون، اليوم، فى فاعليات جمعة «مسيراتنا مستمرة» ضمن الجمعة الـ 23 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار. وقالت حركة حماس فى بيان نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية، إن «المسيرات أكدت على قدرة شعبنا على مواجهة صفقة القرن وعبرت عن وحدته الوطنية».

وأضافت أن «مسيرات العودة ستجبر الاحتلال على دفع استحقاقات تهدئة عام 2014 وفى مقدمتها رفع الحصار عن غزة».

وتابعت أن «تثبيت تهدئة عام 2014 مسار وطنى مرحلى يحتاجه شعبنا، والمقاومة بكل أشكالها خياره الاستراتيجى».

إلى ذلك، أصيب فلسطينى بجراح، والعشرات بحالات اختناق، اليوم، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة «رأس كركر» غربى رام الله، ومنذ عدة أيام تعمل آليات على شق طريق عبر أراضٍ فلسطينية قرب «رأس كركر»، لبناء بؤرة استيطانية.