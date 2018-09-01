حسام حسن يعلن قائمة المصري استعدادًا للمقاصة

استقر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري على اختيار 22 لاعبًا للانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب .
ويستعد النادي البورسعيدي لمواجهة مصر المقاصة في الثامنة مساء الاثنين المقبل على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.
وتضم قائمة الفريق 22 لاعباً هم :
حراسة المرمى: محمود السيد ، أحمد مسعود
خط الدفاع: محمد كوفي ، أحمد جودة ، أحمد شوشة ، مصطفى مارسيلو ، محمد شطة ، كريم العراقي ، أحمد خالد ، محمود حمد
خط الوسط: عمرو موسى ، فريد شوقي ، أحمد شكري ، توريك جبرين ، حجاج عويس ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، محمود القط
خط الهجوم: أحمد ياسر ، محمد جريندو ، محمود وادي ، أحمد جمعة لخط الهجوم.
ويغيب عن المصري في مباراة المقاصة المقبلة نجمه إسلام عيسى وذلك لإيقافه لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري.