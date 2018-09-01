حسام حسن يعلن قائمة المصري استعدادًا للمقاصة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري على اختيار 22 لاعبًا للانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب .

ويستعد النادي البورسعيدي لمواجهة مصر المقاصة في الثامنة مساء الاثنين المقبل على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وتضم قائمة الفريق 22 لاعباً هم :

حراسة المرمى: محمود السيد ، أحمد مسعود

خط الدفاع: محمد كوفي ، أحمد جودة ، أحمد شوشة ، مصطفى مارسيلو ، محمد شطة ، كريم العراقي ، أحمد خالد ، محمود حمد

خط الوسط: عمرو موسى ، فريد شوقي ، أحمد شكري ، توريك جبرين ، حجاج عويس ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، محمود القط

خط الهجوم: أحمد ياسر ، محمد جريندو ، محمود وادي ، أحمد جمعة لخط الهجوم.

ويغيب عن المصري في مباراة المقاصة المقبلة نجمه إسلام عيسى وذلك لإيقافه لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري.