وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى ٢١ سبتمبر المقبل

قرر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة الأوكازيون الصيفي أسبوعين، حيث كان من المقرر انتهاء الأوكازيون يوم ٦ سبتمبر المقبل ولكن تم المد حتى ٢١ سبتمبر المقبل ، بهدف عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأشار المصيلحي ، في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون منذ بدايته فى 6/8/2018 حتى الآن بلغ ما يقرب من 3000 محل مشارك، موضحا أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار ، وكل تاجر يرغب في المشاركة فى الأوكازيون لا بد من الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، على أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع وموضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.

وأكد المصيلحى أن هناك رقابة صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالاوكازيون، فضلا عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له.