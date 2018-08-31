جابر طايع: «الأوقاف» تعاني من نزيف بسبب العمالة الوهمية

علق الدكتور جابر طايع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني، على أزمة عمال مساجد الإسكندرية، قائلًا إن الوزارة تعاني من نزيف نتيجة تسلل العمالة الوهمية.



ونفى متحدث «الأوقاف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الخميس، صحة ما تم تداوله عن مطالبة الوزارة العمالة الوهمية بالتنازل عن مدة عملهم خلال الفترة السابقة في مقابلهم تعيينهم.



وأوضح أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة يتاجرون بآمال المواطنين ويحصلون منهم على مبالغ مالية مقابل توفير وظائف بمساجد وهمية دون قرارات تعيين رسمية، معقبًا: «ربما يكون ذلك قد تم بالتعاون مع صغار الموظفين بالوزارة قديمًا».



وأكد انضباط المنظومة منذ تولي الدكتور محمد مختار جمعة، الحقيبة الوزارية، قائلًا: «المنظومة داخل الوزارة حاليًا منضبطة ولا يمكن أن يصل أي عضو فيها إلى هذا السفه الذي يجعله يتورط في مثل هذا الأمر».



وذكر أن النيابة تجري تحقيقًا في قضية العمالة الوهمية الآن، مؤكدًا احترام الوزارة الكامل لأي حكم ستصدره المحاكم، وستنفذه مهما كان احترامًا منها لأحكام القضاء.



وأضاف أن القرار الذي أصدره وزير الأوقاف، العام الماضي، بشأن إيقاف ضم المساجد بالعمالة التي بها للوزارة، كان جريئًا، متابعًا أن هؤلاء الذين تم خداعهم بتلك الوظائف الوهمية يقع ذنبهم على من حصلوا منهم على الأموال.