يوسف يكشف سياسة الأهلي لمواجهة الإجهاد

كشف محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سياسة الجهاز الفني لمواجهة الإجهاد بسبب تراكم المباريات وضيق الوقت.

وقال يوسف في تصريحات للموقع الرسمي، إن مباراة الإنتاج الحربى تشهد استمرار سياسة التدوير التي ينتهجها الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك لمواجهة ضغط المباريات وغياب العديد من اللاعبين للإصابات.

شدد المدرب العام على صعوبة مواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها بعد غدٍ الأحد، في الجولة الخامسة من مباريات الدوري العام.

وأضاف يوسف: "نتطلع لمواصلة الانتصارات في الدوري، وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار البطولة التي نسعى للحفاظ عليها للموسم الرابع على التوالي".

وذكر « يوسف » أن مباراة الإنتاج الحربى قد تشهد مشاركة بعض العناصر؛ لمواجهة الإصابات الأخيرة التي تعرض لها بعض لاعبي الفريق.

وأضاف المدرب العام للأهلي أن كارتيرون طالب اللاعبين بأهمية التركيز في تحقيق الفوز أمام الإنتاج وعدم الانشغال بأية أمور أخرى؛ سواء في مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا الذي أغلق الجهاز الفني والفريق صفحة الحديث عنه عقب مباراة كمبالا الأخيرة؛ من أجل تحقيق الفوز على الإنتاج.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني يؤكد دائمًا للاعبين ضرورة التعامل مع كل مرحلة بظروفها ومتغيراتها، مؤكدًا أن محاضرات الفريق اليومية تشهد التركيز على أهمية طي صفحة أية مباراة انتهت؛ من أجل التركيز في المباراة المقبلة؛ بحثًا عن تحقيق الفوز الذي يسعى إليه الأهلي دائمًا على كافة الأصعدة المحلية والعربية والإفريقية.