علق الإعلامي محمود سعد، على الذكرى الـ12 لوفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ، قائلًا إنه كان مرشحًا للعب كرة القدم، لأنه كان دائم اللعب في الحارة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «باب الخلق»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الجمعة، أن الأديب المصري عندما اختار قسم الفلسفة ليلتحق من خلاله بالجامعة، كانت اللجنة التي تختبره تضم على رأسها، الدكتور طه حسين، عميد الأدب العربي، متابعًا: «قالهم أنا عايز أعرف سر الوجود، فطه حسين قاله أنت أحسن حاجة ليك تدرس فلسفة».

وأوضح أن «محفوظ» بدأ في الكتابة في تلك المرحلة، بإرسال بعض قصصه إلى إحدى المجلات، حتى وصل عدد القصص إلى 80 قصة قصيرة نشرت جميعها، وكان المقابل المادي لها لا يتجاوز الجنيه الواحد.

وذكر أنه بدأ في مجال الرواية بـ«عبث الأقدار»، التي صدرت عام 1939، وكان سيد قطب من أوائل الذين اكتشفوا الموهبة الأدبية المتفردة لديه، معقبًا: «سيد قطب التقطه، وقال الواد ده هيعمل حاجة في الرواية العربية وهياخد نوبل، لأنه بيجيب المواطن العادي ويعمله بطل».

واستطرد أن الحديث عن روايته الأشهر «أولاد حارتنا» لن ينقطع، نظرًا لأنها رواية ثرية وغنية بالأفكار الحقيقية، فقد استطاع «محفوط» فيها أن يمزج بين الفلسفة والواقع المصري، في خلطة جديدة، لم تعرفها الرواية العربية من قبل، متابعًا: «حتى سنة 3018 و5018 هنفضل نتكلم تاني عن أولاد حارتنا»، حسب تعبيره.

وعقب أن رواية «ثرثرة فوق النيل» أثارت سخط عبد الحكيم عامر بعد صدورها، الذي أمر بالقبض عليه، لأنه تجاوز الحدود، مضيفًا أن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، تدخل وأخبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي أمر برجوع القوة التي خرجت لإلقاء القبض عليه.