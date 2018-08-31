سقوط أمطار خفيفة على مدينة سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين، مساء اليوم الجمعة، تساقط أمطار خفيفة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

قال مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، إن الأمطار كانت خفيفة ولم تتجاوز مدة تساقطها 15 دقيقية، مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصور، وجارى التأكد من تطهير جميع مخرات السيول تحسبا لحدوث طوارئ.

وأضاف أنه تم نشر عدد من الحملات المرورية على طول الطريق الرئيسية بالمدينة للحد من سرعة السيارات منعا لحدوث أي حوادث، لافتا إلى أن جميع الطرق تعمل ولم يتم إغلاق أي منها، وأهاب بجميع سائقي السيارات توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة.