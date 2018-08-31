برلماني هولندي يلغي مسابقة الرسوم المسيئة للرسول

ألغى البرلماني الهولندي اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، أمس الخميس، مسابقة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي كان يعتزم تنظيمها.

وقال «فيلدرز» في بيان له: «من أجل تجنب خطر سقوط ضحايا للعنف الإسلامي، قررت عدم المضي قدمًا بمسابقة الرسوم».

وكان «فيلدرز»، الذي يقود "حزب الحرية" اليميني المتطرف، يخطط لتنظيم المسابقة في مبنى البرلمان الهولندي.

وقبل يومين ، أجرى وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية سامح شكري، أعرب خلاله الوزير الهولندي عن أسفه وأسف الحكومة الهولندية عن اعتزام فيلدرز تنظيم مسابقة للرسوم المسيئة للإسلام بمقر البرلمان، مؤكداً على رفض حكومته لكل مظاهر الكراهية والتحريض وعدم احترام الأديان.