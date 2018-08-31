5 معلومات عن النائب الهولندي خيرت فيلدرز بعد تراجعه عن مسابقة «رسم الرسول»

ألغى البرلماني الهولندي اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز، المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، أمس الخميس، مسابقة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي كان يعتزم تنظيمها.

ويعتبر هذا القرار هزيمة لمساعي «فيلدرز» وتواصل دبلوماسي على نطاق واسع بين حكومات الدول العربية والإسلامية والحكومة الهولندية.

لكن «فيلدرز» حاول أن يستدر تعاطف اليمين المتطرف عندما قال في بيان له: «من أجل تجنب خطر سقوط ضحايا للعنف الإسلامي، قررت عدم المضي قدمًا بمسابقة الرسوم» بحجة أنه تلقى تهديدات حال الاستمرار في المسابقة.

وكان رئيس الوزراء الهولندي وزعيم الحزب الحاكم مارك روته اعتبر المسابقة "غير محترمة" و"استفزازية" وقال: "فيلدرز سياسي وهو حر في إثارة الجدل.. لكنه يجب أن يجنب الجميع في هولندا، مسيحيين ومسلمين، الضرر جراء مثل هذه المسابقات".

السطور التالية تعرفك على فيلدرز وتاريخه المناهض للإسلام والعرب:

1- من هو خيرت فيلدرز؟

- فيلدرز هو زعيم حزب "من أجل الحرية Partij voor de Vrijheid" اليميني المتطرف في هولندا، وهو من أنشأه عام 2006، وهو نائب في البرلمان الهولندي منذ 1998.

2- ما حجم شعبية فيلدرز وحزبه في المجتمع الهولندي؟

في أول انتخابات عامة خاضها الحزب عام 2006 حصل على 9 مقاعد من 150.

وفي انتخابات 2010 حصل على 24 مقعداً.

ومني الحزب بخسارة في انتخابات 2012 بحصوله على 15 مقعداً فقط.

لكنه استعاد جزءاً كبيراً من عافيته في انتخابات العام الماضي 2017 وحصل على 20 مقعداً من 150، بإجمالي مليون و372 ألفاً و941 صوتاً، محتلاً المركز الثاني في الانتخابات العامة بعد الحزب الحاكم "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية VVD" قبل أحزاب عريقة كـ"المسيحي الديمقراطي" و"الاشتراكي" و"العمال" و"الخضر".

هذه النتيجة سمحت لزعيمه خيرت فيلدرز بتولي منصب "زعيم المعارضة"، أما في مجلس الشيوخ فقد حصل الحزب عام 2011 على 10 مقاعد من 75.

وفي الدورة الحالية التي بدأت عام 2015 يحظى بعدد 9 مقاعد فقط.

وفي البرلمان الأوروبي حصل الحزب عام 2009 على 4 مقاعد، وحافظ على نفس العدد في دورة 2014 الحالية.

3- كيف تعاملت مؤسسات هولندا مع فيلدرز منذ ظهوره؟

يثير فيلدرز قلق المؤسسات الرسمية في هولندا، خاصة وأن المجتمع الهولندي من أكثر المجتمعات الأوروبية استضافة للمسلمين والعرب، لا سيما من دول المغرب العربي.

وخضع فيلدرز مرتين للمحاكمة:

الأولى في عام 2011 وبرأته المحكمة من تهمة إثارة الكراهية والتمييز ضد المسلمين، واعتبرت أن تصريحاته المعادية للمسلمين جزءاً من نقاش سياسي حول علاقة المجتمع الهولندي بالإسلام.

والثانية في عام 2016 حيث أدانته محكمة في أمستردام بارتكاب جريمة الحض على الكراهية، على خلفية ترديده هتافات مناهضة للمواطنين الهولنديين من أصل مغربي، لكن الحكم لم يمنعه من الترشح للبرلمان، ولم يحرمه من عضويته النيابية، بل يعتقد مراقبون أن الحكم ساهم في زيادة شعبيته.

4- هل هذه المسابقة كانت الأولى من نوعها؟

- لا، في مايو 2015 أعلن فيلدرز للمرة الأولى عن إجراء المسابقة، وأعلن عن منح جائزة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي للفائز.

وبعد تسليم الجائزة في مدينة دالاس الأمريكية؛ أطلق رجلان مسلمان النار على رجال الأمن خارج قاعة الحفل، فأصابا ضابط شرطة، قبل أن ترديهما قوات الأمن قتيلين.

5- ما أبرز الأنشطة المناهضة للإسلام التي أجراها فيلدرز في السنوات الأخيرة.

في عام 2006 كتب فيلدرز الفيلم القصير المناهض للإسلام "فتنة Fitna" الذي يدور حول تأثير الإسلام والقرآن على انتشار الإرهاب.

وفي عام 2008 بث فيلدرز الفيلم على شبكة الإنترنت.

وحاول الفيلم التركيز على أن أفكار العنف والتكفير والإرهاب مستقاة من الآيات القرآنية، وتتردد في كل المساجد والبيوت الإسلامية.

وفي يونيو الماضي أعلن فيلدرز أنه سينظم المسابقة في البرلمان الهولندي.

وذكر أنه سيمنح جائزة قدرها 5000 يورو مقدمة من "متبرع يخفي اسمه" في في نوفمبر المقبل، قبل أن يقرر إلغاء المسابقة.