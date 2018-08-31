الولايات المتحدة تمدد حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية

قررت الولايات المتحدة، الخميس، تمديد حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية وسط مخاوف بإمكانية تعرض مواطنين أمريكيين للاعتقال.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج هي واحدة من أهم أولوياتنا، وأن التحذير من السفر إلى كوريا الشمالية لا يزال قائما".



ودعت الوزارة المواطنين الأمريكيين إلى الالتزام بالحظر مستشهدة بـ"مخاوف متواصلة بشأن التهديد بالاعتقال والاحتجاز لمدد طويلة هناك".



وأوضحت أن المخالفين لذلك قد يواجهون إجراءات جنائية ويتم إلغاء جوازات سفرهم.



وكان من المقرر أن ينتهي الحظر اليوم الجمعة، لكن سيتم تمديده حتى 31 أغسطس عام 2019.