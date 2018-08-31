ضبط 15 واقعة تهرب بضائع محظورة خلال 72 ساعة بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، من ضبط 14 واقعة تهريب بضائع إلى داخل البلاد دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وكذا واقعة تهريب بضائع محظورة خلال 72 ساعة.

وأسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بالتنسيق مع مصلحة الجمارك خلال الـ72 ساعة الماضية، عن ضبط 14 واقعة تهريب بضائع إلى داخل البلاد عبارة عن (كاميرات مراقبة، أمتعة شخصية، أدوات منزلية، مفروشات، حقائب بلاستيكية، معدات مستعملة، أغذية حيوانات أليفة، ماكينات، قطع غيار سيارات، لعب أطفال)، دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، حيث بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها مبلغ مليون و671 ألف جنيه.