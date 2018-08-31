الشحات يقود العين لفوز ثلاثي على الإمارات

قاد حسين الشحات نجم منتخب مصر والعين الإماراتي ، فريقه للفوز على مضيفه الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي .

واستطاع الشحات أن يحرز هدف التقدم للفريق العيناوي بعد دقيقتين من بداية المباراة، وعادل الأسترالي بيرني إبيني إساي النتيجة للإمارات في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، غير أن السويدي ماركوس بيرج أعاد التقدم للعين في الدقيقة 21 بعد تسجيله هدف برأسية مستغلأً عرضية من الشحات .

الشحات واصل تألقه في المباراة ، بعدما صنع الهدف الثالث لزميله البرازيلي كايو فيرنانديز في الدقيقة 78 ، معوضاً فشل بيرج في أحراز الهدف الثالث بعد إهداره لركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول .

فوز العين يأتي بعد أسبوع من إخفاقه في الفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي ، عقب الخسارة امام الوحدة بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة .