جنوح سفينة حربية فلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

ذكر متحدث عسكري فلبيني، اليوم الجمعة، أن سفينة حربية تابعة للبحرية في بلاده جنحت في مياه ضحلة، في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وأن الجهود جارية لاستعادة السفينة الحربية وطاقمها.



وعلقت السفينة «بي آر بي جريجوريو ديل بيلار»، التي كانت تتبع خفر السواحل الأمريكي سابقا، في مياه هاف مون شوال، على بعد نحو 60 ميلا بحريا من بلدة ريزال في إقليم بالاوان (739 كيلومترا جنوب غربي مانيلا) يوم الأربعاء.



وقال الكولونيل نويل دتيواتو، المتحدث باسم القوات المسلحة، إنه لم يصب أي من أفراد الطاقم الـ177 في الحادث.



وأضاف أنه تم إرسال زوارق سحب لاستعادة السفينة الحربية، لكنها لن تصل للمنطقة إلا بحلول مطلع الأسبوع.



وقال إن السفينة تعرضت لـ"ضرر بسيط للغاية في هيكلها" وكان محركها يعمل.



وذكر مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، أن السفينة كانت في "مهمة دورية روتينية ليلا" عندما علقت في المياه الضحلة.



وكانت السفينة واحدة من ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل الأمريكي وتم نقلها إلى البحرية الفلبينية في عام 2011.