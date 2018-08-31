ترامب يبحث الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من منظمة التجارة العالمية، حال عدم قيامها بإجراء إصلاحات، وفقا لمقابلة أجرتها وكالة «بلومبرج» للأنباء الاقتصادية مع الرئيس أمس الخميس.



وقال ترامب، الذي انتقد المنظمة من قبل وتعهد بإصلاح السياسة التجارية الأمريكية: "إذا لم يجروا إصلاحات، سننسحب من منظمة التجارة العالمية".



ورأى الرئيس أن منظمة التجارة العالمية تعامل الولايات المتحدة: "بطريقة سيئة".



وأثار ترامب العديد من النزاعات مع الشركاء التجاريين لبلاده، وبينهم كندا والمكسيك والصين والاتحاد الأوروبي، عبر زيادة التعريفات الجمركية على واردات هذه البلاد للولايات المتحدة، والتهديد بزيادات أخرى.



ورفض ترامب الإفصاح خلال المقابلة التي تمت في المكتب البيضاوي عما إذا كان سيبقي وزير العدل جيف سيشنز في منصبه، من عدمه، عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.