«أمهات مصر»: الزي المدرسي باب خلفي للتربح من أولياء أمور المدارس الخاصة

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أولياء أمور المدارس الخاصة يعانون معاناة شديدة من ارتفاع أسعار الزي المدرسي «اليونيفورم»، مطالبين بتخصيص زي وبأسعار تحددها الوزارة ويكون تحت إشرافها.

وأضافت «أحمد»، في تصريحات صحفية، أن أسعار «اليونيفورم» باهظة الثمن، وأغلب الخامات سيئة، وبعض أولياء الأمور يضطرون لاستخدام نفس الزي لأكثر من عام، وذلك لعدم شراء زي جديد، بحسب أولياء الأمور.

وأشارت إلى أنها تلقت شكاوى كثيرة من أولياء الأمور من إجبار مدارس شراء الزي من داخل مراكز بيع تابعة لها وبأسعار عالية، مشترطين شراء الزي وعليه لوجو المدرسة، وبالتالي لا يستطيع ولي الأمر، شراء الزي من أماكن لا تتبع للمدرسة وبأسعار أقل.

وطالبت مؤسسة الاتحاد، وزارة التربية والتعليم، بفرض رقابة على الزي المدرسي خاصة في المدارس الخاصة، وذلك لأنه يعتبر باب خلفي للتربح من أولياء الأمور واستغلالهم، وعلى الوزارة أن تجد حل سريع وفورى لهذة الأزمة لرفع المعاناة عن أولياء الأمور.

وتفاعل أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر في «فيسبوك»، حيث قالت ولي أمر: «اليونيفورم السنة دي غالي.. بس العمل إيه.. بيقوله ما كل حاجة غالية».

وأضافت ولي أمر أخرى: «أسعار اليونيفورم غاليه جدا وقماشته مش حلوة خالص، والمفروض أني أجيب طقمين لكل طفل، غير لبس سبورت للرياضة وبالحذاء كمان»، واستكملت أخرى: «إنها اشترت 2 تيشرت بسعر 280 جنيه».