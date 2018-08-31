الحكم بسجن أحد أنصار «داعش» مدى الحياة لتورطه في مؤامرة لاغتيال تيريزا ماي

قضت محكمة أولد بيلي البريطانية بالسجن مدى الحياة اليوم الجمعة، على رجل، 21 عاما، من شمال لندن بتهمة التآمر لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وقالت المحكمة الجنائية في لندن، إن نعيمور زكريا رحمان كان يخطط لتفجير العديد من القنابل حول وستمنستر واغتيال ماي بسكين أو بندقية.

وتم اعتقال نعيمور، وهو أحد أنصار تنظيم داعش الإرهابي بعد أن اتصل به محققون سريون على شبكة الإنترنت، وتظاهروا بأنهم أعضاء في داعش وعرضوا عليه امداده بالمتفجرات اللازمة.

وتم إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2017، بعد وقت قصير من تسلمه المتفجرات المفترضة.